Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:31 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 11:32 TSİ

Minik ressamlar tuval başında

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Güzel Sanatlar Çocuk Resim Bölümü öğrencileri hünerlerini sergiliyor

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Güzel Sanatlar Çocuk Resim Bölümü öğrencileri Anıtparkta bulunan Güzel Sanatlar Merkezi’nde eğitimlerini sürdürüyor. Eğitmen Berrin Bul tarafından eğitim alan 8-15 yaş arası 60 öğrenci, resim yapmanın inceliklerini öğreniyor. 2 yıl süren eğitim süresince resim çizme eğitimi alan öğrenciler, resim konusundaki yeteneklerini geliştirerek iyi birer ressam olma yolunda ilerliyor.

BU YIL 240 KİŞİDEN 30’U ALINDI

Desen tasarımı, renk bilgisi, resim çizme teknikleri ve tuval üzerine resim çizme çalışmaları yapan öğrenciler, her yıl mayıs ayında yapılan yılsonu sergisinde bir yıl boyunca yaptıkları resim eserlerini sergileme fırsatı da buluyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından bu yıl yapılan yetenek sınavına çocuk resim bölümü için 240 kişinin başvuru yaptığını ve 240 çocuktan 30’unun seçilerek çocuk resim bölümüne alındığını belirten çocuk resim eğitmeni Berrin Bul, öğrencilerinin resim yaparak birçok kazanım elde ettiğinin altını çizdi.

Bugün 11:31 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Hürriyet, 'Nail İnal Armağanı' kitabı için emek verenlere teşekkür etti mask
Hürriyet, 'Nail İnal Armağanı' kitabı için emek verenlere teşekkür etti
Yargıcı tam not aldı mask
Yargıcı tam not aldı
Sırf Tiyatro, kahkaya boğacak mask
Sırf Tiyatro, kahkaya boğacak
ÇYDD İzmit’te Cumhuriyet ve Biz sergisini açtı mask
ÇYDD İzmit’te Cumhuriyet ve Biz sergisini açtı
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek mask
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Trafikte yeni düzenleme mask
Trafikte yeni düzenleme

GALERİ

Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL