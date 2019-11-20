Minik ressamlar tuval başında

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Güzel Sanatlar Çocuk Resim Bölümü öğrencileri Anıtparkta bulunan Güzel Sanatlar Merkezi’nde eğitimlerini sürdürüyor. Eğitmen Berrin Bul tarafından eğitim alan 8-15 yaş arası 60 öğrenci, resim yapmanın inceliklerini öğreniyor. 2 yıl süren eğitim süresince resim çizme eğitimi alan öğrenciler, resim konusundaki yeteneklerini geliştirerek iyi birer ressam olma yolunda ilerliyor.

BU YIL 240 KİŞİDEN 30’U ALINDI

Desen tasarımı, renk bilgisi, resim çizme teknikleri ve tuval üzerine resim çizme çalışmaları yapan öğrenciler, her yıl mayıs ayında yapılan yılsonu sergisinde bir yıl boyunca yaptıkları resim eserlerini sergileme fırsatı da buluyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından bu yıl yapılan yetenek sınavına çocuk resim bölümü için 240 kişinin başvuru yaptığını ve 240 çocuktan 30’unun seçilerek çocuk resim bölümüne alındığını belirten çocuk resim eğitmeni Berrin Bul, öğrencilerinin resim yaparak birçok kazanım elde ettiğinin altını çizdi.