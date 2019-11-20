Körfez İlçe Hacı Osman Mahallesi'nde ikamet eden Havva-Sacettin Keskin çiftinin yakışıklı oğulları Enes, düzenlenen düğün töreni ile bir ömür boyu sürecek olan birliktelik için; Songül-Bakır Mesçi ailesinin güzel kızları Zeliha ile 'evet' diyerek imza attılar. Yeni evli çiftler için düzenlenen düğün töreni Yarımca Kültür Merkezi'nde yapıldı. Düğüne Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları, çok sayıda davetli katıldı. Mutlu oldukları her halinden beli olan Zeliha ile Enes, gelen misafirlerle tek tek ilgilendi. Bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan bütün katılımcılara teşekkür ettiklerini dile getiren Zeliha ile Enes, çok mutlu olduklarını söylediler.
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Zeliha İle Enes muradına erdi
Körfez Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nde görev yapan Enes Keskin, düzenlenen düğün töreni ile bekarlığa veda etti
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