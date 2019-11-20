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Aden Su 2 yaşına girdi

Aden Yangın Sistemleri firmasının sahibi Kadir Sakarya ile Figen Öçal Sakarya'nın biricik kızları Aden Su, iki yaşına merhaba dedi.

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Aden Yangın Sistemleri firmasının sahibi Kadir Sakarya ile Figen Öçal Sakarya'nın biricik kızları Aden Su, iki yaşına merhaba dedi. Aden Su için, özel bir mekanda güzel bir doğum günü kutlaması yapıldı. Aden Su, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları anne ve babasının yardımı ile söndürdü. Sakarya ailesi, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.

Bugün 11:33 TSİ - Yaşam

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