Aden Yangın Sistemleri firmasının sahibi Kadir Sakarya ile Figen Öçal Sakarya'nın biricik kızları Aden Su, iki yaşına merhaba dedi. Aden Su için, özel bir mekanda güzel bir doğum günü kutlaması yapıldı. Aden Su, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları anne ve babasının yardımı ile söndürdü. Sakarya ailesi, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.
Bugün 11:33 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 11:34 TSİ
Aden Su 2 yaşına girdi
Aden Yangın Sistemleri firmasının sahibi Kadir Sakarya ile Figen Öçal Sakarya'nın biricik kızları Aden Su, iki yaşına merhaba dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz