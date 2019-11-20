Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün AKP Derince İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği programlar kapsamında evleri ziyaret ediyor. Son olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Ayla & Muhammet Bakar ailesine konuk olan Başkan Aygün’e bu ziyaretinde eşi Şükran Aygün, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Mahalledeki komşular da buluşmada hazır bulundu.
Bugün 11:33 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 11:35 TSİ
Başkan Aygün, Bakar ailesine konuk oldu
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sırrıpaşa Mahallesi’nde Bakar ailesini ziyaret ederek burada hem aile bireyleri hem de komşularıyla bir araya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz