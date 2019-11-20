Başkan Aygün, Bakar ailesine konuk oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün AKP Derince İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği programlar kapsamında evleri ziyaret ediyor. Son olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Ayla & Muhammet Bakar ailesine konuk olan Başkan Aygün’e bu ziyaretinde eşi Şükran Aygün, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Mahalledeki komşular da buluşmada hazır bulundu.