Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun çocuklara yönelik sorumluluk projesi olarak nitelendirdiği Masal Odası, çocuklarla buluştu. Yeni sezonun ilk çocuk oyununun ilk masalı Çirkin Ördek Yavrusu’nu izleyen çocuklar, eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocuklar masalın içinde gezintiye çıkarken yaşadıkları heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi.
ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU
Küçüklerimizde ‘öz güven’ ve ‘paylaşım’ duygusunun güçlenmesini destekleyecek Masal Odası’nın ilk masalı, çocukların çok iyi bildiği “Çirkin Ördek Yavrusu” oldu. Masal dünyasının büyüleyici atmosferi storyboard ve kuklalarla zenginleştirilerek çocuklara eşsiz bir görsel deneyim sunarken bir taraftan da onları gelişimsel bir yaratıcı drama çalışmasının içine aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz