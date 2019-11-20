Arcem 10 yaşında

Körfez Ağadere Caddesi esnaflarından Arcem Efe Kundura’nın sahibi Zeki Marangoz'un biricik torunu Arcem Efe, 10. yaşına merhaba dedi. Arcem Efe için annesi Cansu Aydın özel bir doğum günü partisi düzenledi. Düzenlenen doğum günü partisi için özel bir pasta hazırlandı. Arcem Efe, bu güzel günde kendisi için alınan hediyeleri alarak, çok mutlu oldu. Annesi Cansu Hanım ise bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.