Körfez Ağadere Caddesi esnaflarından Arcem Efe Kundura’nın sahibi Zeki Marangoz'un biricik torunu Arcem Efe, 10. yaşına merhaba dedi. Arcem Efe için annesi Cansu Aydın özel bir doğum günü partisi düzenledi. Düzenlenen doğum günü partisi için özel bir pasta hazırlandı. Arcem Efe, bu güzel günde kendisi için alınan hediyeleri alarak, çok mutlu oldu. Annesi Cansu Hanım ise bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Bugün 11:36 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 11:38 TSİ
Arcem 10 yaşında
Körfez Ağadere Caddesi esnaflarından Arcem Efe Kundura’nın sahibi Zeki Marangoz'un biricik torunu Arcem Efe, 10. yaşına merhaba dedi
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz