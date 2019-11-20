Vali Aksoy: Eğitim bizim olmazsa, olmazımız

Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Muhtarlar Dernek Başkanı Hasan Özkoca, kamu kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri ile Çayırova ilçesi muhtarları katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, öncelikle eğitimle ilgili son bilgileri paylaştı.

“OKULA GİTMEYEN ÇOCUK KALMASIN”

“Eğitim konusu bizim en öncelikli konularımızın başında geliyor” diyen Vali Aksoy, ”Muhtarlarımızın eğitimle ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere geçmişte olduğu gibi bugün de destek vermelerini özellikle bekliyoruz.Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Okul çağında olup da okula devam etmeyen hiçbir öğrencimizin kalmaması bizim hedefimizdir. Bölgenizde okul çağında olup, okula devam etmeyen öğrencimiz varsa, onları mutlaka okula kazandırmak konusunda, Milli Eğitim Müdürleri arkadaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam etmemizde büyük önem var” dedi.

OKUL ÖNÜNDE GÜVENLİK

“Okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz” diyen Vali Aksoy, “Özellikle 5 yaş grubunda yüzde 100 okullaşma gibi bir hedefimiz var. Bu yıl bir aksilik olmazsa bunu gerçekleştireceğiz. Okul öncesi 3 - 4 ve 5 yaş grubunu okullarımıza alıyoruz. 3 ve 4 yaş da bizim için önemli. Ancak 5 yaş olmazsa olmazımız. Bu bakımdan bölgenizde 5 yaş grubunda olup anaokuluna gitmeyen çocuğumuz varsa onları da mutlaka okul yönetimleriyle paylaşarak okullaşmalarını sağlamalıyız. Okullarımızın güvenliğini önemsiyoruz. Her okulumuza bir irtibat görevlisi belirledik. Polis bölgesinde polis, Jandarma bölgesinde jandarma irtibat görevlileri var. Herhangi bir olumsuzluk olduğunda okul yönetimiyle doğrudan temasa geçerek işlemler hızlı bir şekilde sürdürülmektedir” dedi.

KOCAELİ’NİN YÜZDE 61’İ YENİ KİMLİK ALDI

Yeni kimlik kartlarının verilmesiyle ilgili detayları paylaşan Vali Aksoy, “2 Nisan 2018 tarihinden itibaren pasaport ve ehliyetler, Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmeye başlandı. Öncesinde de yeni kimlik kartları veriliyordu. Kocaeli’de yaşayan nüfusumuzun %61.2’si yeni kimlik kartı almış durumda. Halen almayan vatandaşlarımız var” dedi. Bağımlılıkla mücadele konusunda da önemli adımlar atıldığını belirten Aksoy, “Uyuşturucu ile mücadele konusunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi, çeşitli maddeler yakalandı ve suçlular da adalete teslim edildi. Bu konuda yapılan çalışmalarımıza destek olmanızı istiyoruz” dedi.

SOKAKTAKİ BİN 300 ÇOCUĞA İŞLEM YAPILDI

Sokakta dilenen ve çalışan çocuklara yönelik çalışmalardan bahseden Vali Aksoy, “Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Emniyet ve Jandarma teşkilatımız ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde, sokakta çalışan ve dilenen çocuklara yönelik bir çalışma ortaya koydular. Sokakta çalışan ya da dilenen çocuk bulduğumuzda ilk aşamada ailesine teslim ediyoruz. 2. kez çocuğu yine sokakta bulursak bu defa idari para cezası uygulayarak, suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugüne kadar 1300’ü aşan çocuğa Kocaeli genelinde işlem yaptık. Sokakta dilenen ve çalışan çocuk istemiyoruz. Onların yeri okullarıdır, ailelerinin yanıdır” dedi.

SIFIR ATIK PROJESİNE İLK GEÇEN İLLERDEN BİRİYİZ

Sıfır Atık Projesi ile ilgili bilgi veren Vali Aksoy, “Kocaeli olarak bütün kurumlarımız Sıfır Atık Projesi’ne geçti. Bu anlamda Türkiye’de Sıfır Atık Projesi’ne ilk geçen illerden birisi Kocaeli’dir. Birçok ilçemizde birçok site bu kapsama dâhil edildi. Bunu muhtar arkadaşlarımızla da paylaşmak istiyorum. Kendi mahallelerinde projeye dahil etmek istedikleri yerler varsa ilgili kurumlarımızla görüşerek bu projeyi daha da genişleterek Türkiye’ye model olacak bir Kocaeli uygulamasını ortaya koymuş olacağız. Çöplerimizi ayrıştırırsak milli ekonomiye katkı sağlayacak ve çok ciddi kazanımlarımızı ortaya konacaktır” dedi.