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Başkan Muzaffer Bıyık, muhtarlarla buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’nın mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Aytun Er ve beraberindeki muhtarlarla bir araya geldi. Darıca’nın mahalle muhtarlarını ağırlayan Başkan Bıyık, mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken muhtarlardan da mahallelerindeki şikayet ve talepleri dinledi. Darıca Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında mahalle muhtarlarına bilgiler aktaran Başkan Muzaffer Bıyık, “Muhtarlar bizim mahallelerdeki yardımcılarımız. Sizler mahallelerinizdeki sorunları ve talepleri yakından takip ediyorsunuz. Sizlerden gelen talepleri dinleyerek notlar alıyoruz. Sizden gelen taleplere göre de mahallelerimizde çalışma programı yapıyoruz. Muhtarlarımızı her zaman dinleyeceğiz ve önemseyeceğiz” dedi.

 HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET

Darıca’nın bütün mahallelerine eşit hizmet götürmek istediklerini de kaydeden Başkan Bıyık, “Darıca’nın her mahallesi bizim için özel ve önemli. Hizmet yaparken mahalle ayrımı gözetmeyeceğiz. Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket edeceğiz. Şu anda hali hazırda ekiplerimiz bütün mahallelerde çalışma yapıyor. Özellikle asfalt yama ve yol bakım ekibimizle sokak temizlik ekibimiz sırasıyla bütün mahallelerde sokakta çalışma yapıyor. Girmediğimiz mahalle ve sokak kalmayana kadar da çalışmalarımız sürecek. Gönül belediyeciliği anlayışıyla mahallelerde gönül buluşmaları adı altında halk meclisleri yapıyoruz Amacımız Darıca’ya en güzel şekilde hizmet yapmak” diye konuştu.

 

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