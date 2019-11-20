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Derince EAH’tan Prematüre Günü etkinliği

17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında prematüre doğumlara dikkat çekmek ve bu alanda farkındalık sağlamak amacıyla, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5.Prematüre Günü etkinliği düzenlendi