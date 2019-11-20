Derince EAH’tan Prematüre Günü etkinliği

Etkinlikte; Kamu Hastaneler Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Serkan Şenel, Hastane Başhekimi Doç.Dr.Hüseyin Şaşkın, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serap Akkaya Efe konuşma yaptı. Prematüre bebek annesi Emine Atar'ın duygu ve düşüncelerini paylaşmasının ardından hastane Yenidoğan Yoğunbakım Üniteleri sorumlu hekimi Neonatoloji Uzmanı Uz.Dr.İlkay Er "Kanguru Bakımı", Yenidoğan Yoğunbakım sorumlu hemşiresi Sinem Göktürk "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğunbakım ve Anne Sütü", Yenidoğan sorumlu hemşiresi Gülümser Kaynak; " Prematüre Bebeklerde Beslenme" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz