Başkan Turan’dan, temizlik işleri personeline teşekkür

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle Belediye Meclis Salonunda bir araya gelirken, personelinin hem sorunlarını dinledi hem de moral ve motivasyon verdi. Personellerinin sorunlarını tek tek dinleyerek onlarla bir süre sohbet eden Başkan Turan, “Temizlik personellerimiz gece gündüz demeden ilçemizin temiz kalması için 7/24 görevlerini yerine getirmeye devam ediyorlar. Biz Belediyemiz bünyesinde bir aileyiz. Personellerimize ilçemize fedakarca yaptıkları tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum.” dedi.