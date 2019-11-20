Olay sabah saatlerinde Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın birinci katında oturan ve yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz (74) bakıcısı tarafından, sabah evinde yatak odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Bakıcının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 10 saat önce öldüğü belirlenen Yılmaz’ın cansız bedeni polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Gölcük'te 74 yaşındaki kadın, bakıcısı tarafından evde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz