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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Gölcük'te 74 yaşındaki kadın, bakıcısı tarafından evde ölü bulundu.
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Olay sabah saatlerinde Gölcük  Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın birinci katında oturan ve yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz (74) bakıcısı tarafından, sabah evinde yatak odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Bakıcının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 10 saat önce öldüğü belirlenen Yılmaz’ın cansız bedeni polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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