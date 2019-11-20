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Aynacı: EYT erken emeklilik değildir

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Aynacı, ‘EYT erken emeklilik değil, emeklilikte yaşa takılmaktır’ dedi
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Başkan Aynacı, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanımızın ABD ye bir ziyaret gerçekleşmiştir. Yaşanılan diplomasi trafiğinde sorunlarımıza herhangi bir cevap alamadık. Bu konuda muhalefetin beklentisi karşılanmamıştır. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Trump’a gösterdiği üslup ve nezaket dilinin onda birini keşke kendi ülkesindeki siyasi partilere de gösterebilse’  dedi.

EYT’LİLER KAZANILMIŞ HAKLARINI İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda yaptığı açıklamalara da değinen Başkan Aynacı, ‘Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın EYT konusunda yaptığı açıklamayı talihsiz bulmaktayız. Burada insanlar erkenden emekli olup devleti zarara uğratma çabasında değiller. Bu insanlar işe girdiği şartlardaki kazanmış haklarını ellerine almaları için mücadele vermektedir. EYT erken emeklilik değil, emeklilikte yaşa takılmaktır.” dedi. 

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