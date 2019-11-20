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Gebzeli kadınlar can kulağı ile Tongar'ı dinledi

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar GKM’de Gebzelilerle bir araya geldi

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Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GKM’de Gebzelilerle bir araya gelen Hatice Kübra Tongar’a Gebzelilerin ilgisi bir hayli yoğun oldu. Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Gebze Belediye Başkan Vekili Sedat Çelik'te katıldı. Hatice Kübra Tongar’ın  “Çocuklarımızla İtişmeyelim-İletişelim” konulu konferansında salon hınca hınç doldu.

ÇOCUKLAR BİZDEN NE İSTİYOR?

Gebze Belediye Başkan Vekili Sedat Çelik program öncesi gerçekleştirdiği kısa konuşmasında, yurt dışında olduğu için programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını iletti. Hatice Kübra Tongar ise konferansında aile içi iletişimin öneminden bahsederken, ”Karşılıklı iletişim oldukça önemli ve hassas bir konu. Bir insan on kişiye bir şey anlatıyor ve on farklı pencereden dinleniyor. Hepimiz iyi anne baba olmak istiyoruz. Ama çocuklarımız bizden ne istiyor onu da bilmemiz lazım” ifadelerini kullandı. 

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