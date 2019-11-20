Gölcük’te Necmi Kocaman önderliğinde kurulan, Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM, önceki gün İlçe Müftülüğü binasında bulunan toplantı salonunda müftülük personeline eğitim verdi. Başkan Necmi Kocaman, Gölcük depremiyle ilgili bilgiler paylaşarak, “Yaşadıklarımız film falan değil, burası bir deprem ülkesi her an afeti yaşayacak konumumuz var. Belki üç dakika, belki üç saat, belki üç yıl sonra, belki de hemen ama hazırlık aşamasından sonra kurulduğumuzdan bu yana 20 yıldır biz İran’da, Endonezya’da, Pakistan’da, Gürcistan’da, Türkiye’de meydana gelen afetlerin tamamında operasyonel faaliyet gösteriyoruz” dedi.
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GESOTİM’den Müftülük personeline deprem eğitimi
Gölcük’te Necmi Kocaman önderliğinde kurulan, Gölcük Arama Kurtarma Derneği GESOTİM, önceki gün İlçe Müftülüğü binasında bulunan toplantı salonunda müftülük personeline eğitim verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz