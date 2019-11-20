Vestel, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri’nde birinci oldu. İstihdam kapasitelerine göre kategorilere ayrılan ödül töreninde Vestel, 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden büyük ölçekli firmalar arasında birincilik ödülüne layık görüldü.
Bugün 11:47 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 11:49 TSİ
En İyi Ar-Ge Merkezi Vestel’de
Vestel, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri’nde birinci oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz