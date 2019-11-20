En İyi Ar-Ge Merkezi Vestel’de

Vestel, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri’nde birinci oldu. İstihdam kapasitelerine göre kategorilere ayrılan ödül töreninde Vestel, 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden büyük ölçekli firmalar arasında birincilik ödülüne layık görüldü.