Kamader, hyundai Assan etkinliğinde

Hyundai Assan’ın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği özel günler de bu hafta “Deniz ve Balıkçılık” konusu işlendi. Etkinliğin özel davetlisi olarak Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ve Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER)’de yer aldı. Federasyon ve Dernek Başkanı Engin Uztürk ve yönetim kurulu etkinlikte yer alarak dernek hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra amatör balıkçılık hakkında merak edilen her şeye cevap verdiler.

ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ

ABAF Başkanı Uztürk “Kartepe Belediyesi ve KAMADER işbirliğinde gerçekleştirilen 1-8 Kasım tarihleri arasında Eşme sahilinde yapılan Uluslararası Sazan Balığı Tutma Şampiyonası sonrasında Hyundai Assan tarafından düzenlenen bu etkinlikte yer almak bizler sevindirdi. ABAF ve KAMADER olarak kamu kuruluşları ve özel sektörlerle her zaman işbirliğimiz devam edecektir” dedi.

“DESTEK VERECEĞİZ”

Uztürk, “Amatör balıkçılığa her geçen gün ilgi artmaktadır. Bu spora gönül veren herkesi etkinliklerimize bekliyoruz. Hyundai Assan yönetimine teşekkür ediyorum. Çevremizi hep birlikte koruyacağız. ABAF ve KAMDER olarak üzerimize düşen sorumluluktan asla kaçmadık. Elimizden gelen desteği sonuna kadar vereceğiz” açıklamasında bulundu.