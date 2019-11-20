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Yapı ruhsatı yüzde 57 azaldı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 57.1 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

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Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 57.1 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bu yılın 9 ayında geçen yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 57.1, bunların yüz ölçümü yüzde 58, değeri yüzde 48.9, daire sayısı yüzde 63.8 azaldı.

ORTAK KULLANIM ALANI

Yapıların toplam yüz ölçümü 45.5 milyon metrekare olurken, bunun 20.3 milyon metrekaresini konut, 17.1 milyon metrekaresini konut dışı ve 8 milyon metrekaresini ortak kullanım alanı oluşturdu. Yapıların toplam yüz ölçümüne göre; 7.5 milyon metrekareyle İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 2.9 milyon metrekareyle Konya, 2.88 milyon metrekareyle Ankara izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 20.6, yüz ölçümü yüzde 7.2, daire sayısı yüzde 11.3 azalırken değeri yüzde 12.3 arttı.

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