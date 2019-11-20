Bakan Selçuk, şöyle dedi: “Aile Sosyal Destek Programı’na (ASDEP) 1000 personel alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız. Ayrıca 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. İŞKUR üzerinden de 1000 işçi alımı ile ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak. Böylece 4 bin 635 kişiye yeni istihdam sağlanacak.”
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4 bin 635 kişiye istihdam sağlanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bakanlık bütçesi sunumunda, yakın zamanda 4 bini aşkın yeni istihdam olacağını duyurdu
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Yorumlar
(2 )
Meli̇kşah - YA BIRAKIN BU İŞLERİ
Babacan - İşe girmek için AKP il başkanlığındanmı içazet alacağız
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