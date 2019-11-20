Bu haber Kartepelileri sevindirecek

Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanan Dumlupınar Mahallesi Kanal Park Projesi 2’nci etap yürüyüş yolu içerisinde bulunan 317 metre kare kafede çalışmalarda sona gelindi. Kartepe Belediyesi, Kanal Park içerisinde ki bu kafeyi Antik Kapı A.Ş. ile yapacağı protokol çerçevesinde bir Antik Kapı markası olan Antik Köfte olarak belediye marifetiyle işletmeyi planlıyor. Başkan Kocaman, Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

GÜVENİLİR VE EKONOMİK LEZZET

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman, “Yakın zamanda hayata geçireceğimiz Antik Köfte Sosyal Tesisimizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnce işçilikler kalmıştır. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığı ile aileleriyle birlikte buraya gelebilirler. Hizmet verecek personellerimiz eğitimlerini antik Kapı A.Ş.’nin deneyimli ve uzman kadrosundan alıyor. Kısa süre içinde güvenilir lezzet ve ekonomik fiyatlarla misafirlerimize hizmet vermeye bağlayacağız” ifadelerini kullandı.