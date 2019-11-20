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Bu haber Kartepelileri sevindirecek

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dumlupınar Kanal Park Projesi içerisinde yer alan sekizgen şeklinde projelendirilen Antik Köfte Sosyal Tesisi çalışmaları yerinde inceledi.

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Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanan Dumlupınar Mahallesi Kanal Park Projesi 2’nci etap yürüyüş yolu içerisinde bulunan 317 metre kare kafede çalışmalarda sona gelindi. Kartepe Belediyesi, Kanal Park içerisinde ki bu kafeyi Antik Kapı A.Ş. ile yapacağı protokol çerçevesinde bir Antik Kapı markası olan Antik Köfte olarak belediye marifetiyle işletmeyi planlıyor. Başkan Kocaman, Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

GÜVENİLİR VE EKONOMİK LEZZET

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman, “Yakın zamanda hayata geçireceğimiz Antik Köfte Sosyal Tesisimizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnce işçilikler kalmıştır. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığı ile aileleriyle birlikte buraya gelebilirler. Hizmet verecek personellerimiz eğitimlerini antik Kapı A.Ş.’nin deneyimli ve uzman kadrosundan alıyor. Kısa süre içinde güvenilir lezzet ve ekonomik fiyatlarla misafirlerimize hizmet vermeye bağlayacağız” ifadelerini kullandı.  

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Yorumlar

(2)
02

Fikret Balabanlı - belediye emlakçılıktan sonra köfte ekmek satmayamı başlıcak.Allahım ne günlere kaldık.

iş bilmeyen adamlarla belediye bu kadar olur ancak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 17:26
01

Halit Arkan - hiçte güvenilir ve ucuz bir hizmet değil. Başkan biraz daha denetlemeli. Ormanyada fiyatlar uçmuş, ve orda millete resmen çile çektiriliyor özellikle hafta sonları..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 12:12

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