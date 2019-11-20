O ilçede eğitime ara yok

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda iki kez uygulanmasına karar verilen ara tatilin ilk ara tatili 15 Kasım 2019 Cuma günü itibarıyla başladı. Ara tatilin başlamasıyla birlikte öğrenciler, hafta sonu tatilleri ile birlikte toplamda 9 gün sürecek tatil sürecinde Başiskeleli öğrenciler, Başiskele Belediyesi’ne bağlı semt konaklarında tatillerini dolu dolu geçiriyor.

SEMT KONAKLARI

Bir haftalık ara tatilde Başiskele’nin şanslı öğrencileri, eğitimlerine ara vermeksizin sürdürüyor. Vezirçiftliği Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde öğrenciler eğlenceli aktivitelerle hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar. Deneyimli eğitmenler eşliğinde çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler "Bardak Oyunu" ve “100 Soruda 100 Doğru” yarışlarıyla keyifli vakitler geçirerek arkadaşlarıyla sosyalleşme imkanı da buldular.