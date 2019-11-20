Üstün zekalı öğrencilerin eğitim aldığı İzmit Bilim ve Sanat Merkezi rehber öğretmeni Merve Koçer, TÜBİTAK’ın “Sosyal Duygusal Öğrenme Bilim Okulu" projesi için İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen’i yerinde ziyaret etti. Samimi sohbette; Eğitim sadece öğretimden ibaret olmadığını ifade eden Merve Koçer, Öğrencilerin psikoloji kökenli bir eğitim alırken sosyal farkındalık çalışması kapsamında yaşadığı şehri, kültürünü, doğasını bilmenin de bir bütün olduğunu söyledi. Birlikte iş birliği yapabileceklerini belirten Yamen, “Üstün zekalı öğrencilerin ülkemizin geleceğine yatırım yapmak’ olduğunu ifade ederek projeye tam destek vereceğini sözlerine ekledi.
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Yamen, TÜBİTAK’ın projesine destek verdi
İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen, TÜBİTAK’ın “Sosyal Duygusal Öğrenme Bilim Okulu" projesine destek sözü verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz