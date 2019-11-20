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Yamen, TÜBİTAK’ın projesine destek verdi

İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen, TÜBİTAK’ın “Sosyal Duygusal Öğrenme Bilim Okulu" projesine destek sözü verdi
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Üstün zekalı öğrencilerin eğitim aldığı İzmit Bilim ve Sanat Merkezi rehber öğretmeni Merve Koçer, TÜBİTAK’ın “Sosyal Duygusal Öğrenme Bilim Okulu" projesi için İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen’i yerinde ziyaret etti.  Samimi sohbette; Eğitim sadece öğretimden ibaret olmadığını ifade eden Merve Koçer, Öğrencilerin psikoloji kökenli bir eğitim alırken sosyal farkındalık çalışması kapsamında yaşadığı şehri, kültürünü, doğasını bilmenin de bir bütün olduğunu söyledi. Birlikte iş birliği yapabileceklerini belirten Yamen, “Üstün zekalı öğrencilerin ülkemizin geleceğine yatırım yapmak’ olduğunu ifade ederek projeye tam destek vereceğini sözlerine ekledi.

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