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Derince’de öğrenciler tatilde kitap okuyor

Derince'de hizmete giren Millet Kıraathanesi, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin uğrak mekanı oldu
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Derince’de Ağustos ayı içerisinde Tarihi Gar Binası’nda açılışı yapılan Millet Kıraathanesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 4 bin 500 kitaplık kütüphaneye sahip olan Millet Kıraathanesi, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin uğrak mekanı oldu. Ders çalışan öğrencilerden, kitap okumak isteyen vatandaşlara kadar 7’den 70’e her kesime hitap eden kıraathane, kültürel ve sosyal çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Sessiz, sakin ortamı ile kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Millet Kıraathanesi’nde vatandaşlar çaylarını yudumlayarak, kitap okumanın keyfini yaşıyor.

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