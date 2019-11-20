İzmitlilere önemli mesaj

İSU’dan yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Yuvacık Barajı’nda suyun azalmasından dolayı Sapanca Gölü’nden de su alınmaya başlanmıştır. Alınan suyun sıcaklık değeri ve kaynağının değişiminden dolayı su tadında değişiklik hissedilebilmektedir. Yönetmeliklere uygun olan suyumuzu gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.”