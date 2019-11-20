İSU’dan yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Yuvacık Barajı’nda suyun azalmasından dolayı Sapanca Gölü’nden de su alınmaya başlanmıştır. Alınan suyun sıcaklık değeri ve kaynağının değişiminden dolayı su tadında değişiklik hissedilebilmektedir. Yönetmeliklere uygun olan suyumuzu gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.”
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İzmitlilere önemli mesaj
İzmit'te suyun tadının değiştiğini belirten vatandaşlara, İSU'dan cevap geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz