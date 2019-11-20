"Türkiye hala cazibesini sürdürüyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman'da katıldı.

"KAZANIMLARIMIZ KARŞISINDA ŞAŞIRIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genişletilmişi İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’ye diz çöktürmeyi planlayanlar, ülkemizin elde ettiği kazanımlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak bizim için en büyük şereftir. Yürüttüğümüz mücadelede en büyük güç ve moral kaynağımız, milletimizin desteğidir” dedi.

"GELECEĞİMİZ İÇİN TEHDİT TEŞKİL EDEN HER TÜRLÜ HAMLEYİ BERTARAF EDİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede aynı anda beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçtiğini belirterek, “Bizim, dışarıdan gelen tehditlerin üstesinden gelme konusunda en küçük bir sıkıntımız yoktur. İster sahada, ister masada olsun, ülkemizin ve milletimizin geleceği için tehdit teşkil eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Sınırlarımızı taciz ediyorlar, tehditlerin kaynağına iniyoruz. Ekonomimize saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. Dışarıda bizi köşeye kıstırmaya çalışıyorlar, dostluklarımızı tazeleyerek bunu da boşa çıkartıyoruz” dedi.