İzmit Maide Cafe ve Restoran'da gerçekleştirilen programa, yoğun ilgi gösterildi. Aktif sorularla katılımın sağlandığı programda, İŞKUR Şube Müdürü Yusuf Uzun , "İş Müfettişlerinin Dikkat Ettiği Konular ve Sorunlar'; ve yine İŞKUR Şube Müdürü Ayhan Pehlivan ise ' İşveren Teşvikleri ve Yabancı Çalıştırma Yasal Süreçleri' konuluru eğitim verdi. Ayrıca İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Tarık Aktaş ise 'İEP süreç Yönetimi' konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Programın çok verimli geçtiğini belirten program organizatörleri, bu ve buna benzer etkinlikleri bundan sonra da düzenleyeceklerini; iş dünyası için önemli bir eğitim programı düzenledikleri için çok mutlu olduklarını belirterek; katılım sağlayan herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.
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İnsan Kaynakları Platformu’ndan eğitim etkinliği
Kocaeli İnsan Kaynakları Platformu; Kocaeli İŞKUR ortaklaşa 5. Vaka Atölye Programı kapsamında; 'Personel Denetimlerine Hazırlık Aksiyonlar Yönetimi' adı altında eğitim gerçekleştirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz