Kongre sonrası ilk yönetim kurulu toplantısında İlçe Başkanı Mehmet Öner basın açıklaması yaptı.Öner, “Bir dahaki genel kurulumuza Başiskele ilçesi olarak 10 otobüs katılım sağlamayı hedefimize koyduk dedi. Başiskeleli hemşerilerimizi Yeniden Refah Partisi’ne üye olmaya davet ediyoruz. Başiskeleli her hemşerimizin gönüllerine gireceğiz” dedi. Öner teşkilatların kongrede gösterdiği çalışma için teşekkür etti.
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YRP Başiskele Teşkilatı’na Büyük Kongrede tam not
Yeniden Refah Partisinin Ankara Arena Spor Salonunda Gerçekleşen 1. Olağan Kongresi’ne Başiskele ilçe teşkilatı da 5 otobüs ile katılım sağlarken teşkilattan tam not aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz