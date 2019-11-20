AKP’li yönetici yeniden yerini aldı

Yaklaşık 2 ay önce toplantı sırasında beyin kanaması geçirerek haftalara yoğun bakımda kalan Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Yıldız dün gerçekleşen AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nın haftalık yönetim kurulu toplantısında tekrar yerini aldı. AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney başkanlığında gerçekleşen toplantıya beyin kanaması geçirdiği için yaklaşık iki aydır tedavi gören Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Yıldız toplantıya gelerek herkese sürpriz yaptı.

“AHDE VEFANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİ”

Yıldız, parti çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini belirtirken, Yıldız’ın toplantıya katılması Başkan Güney ve yöneticileri de duygulandırdı. Güney, ahde vefanın en güzel örneğini Yusuf Yıldız’ın sergilediğini belirterek, “Bizler bu görevlere talip olurken nöbet yerimizi terk etmeyeceğimizin sözünü vermiştik. Yusuf Ağabeyimiz teşkilatçılığı bilen, bu işin mutfağından gelen, çok tecrübeli bir yöneticimiz. Sözüne bağlı kalmak ne demek hepimize bir kez daha gösterdi. Kendisine yeniden geçmiş olsun diyor ve aramızda olmasından büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.