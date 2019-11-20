Erdoğan'dan o isimlere teşekkür

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman katılım gösterdi.

“ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMİYORLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genişletilmişi İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’ye diz çöktürmeyi planlayanlar, ülkemizin elde ettiği kazanımlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak bizim için en büyük şereftir. Yürüttüğümüz mücadelede en büyük güç ve moral kaynağımız, milletimizin desteğidir” dedi.

“EN KÜÇÜK BİR SIKINTIMIZ YOKTUR”

Ayrıca Erdoğan, Türkiye’nin güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede aynı anda beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçtiğini belirterek, “Bizim, dışarıdan gelen tehditlerin üstesinden gelme konusunda en küçük bir sıkıntımız yoktur. İster sahada, ister masada olsun, ülkemizin ve milletimizin geleceği için tehdit teşkil eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Sınırlarımızı taciz ediyorlar, tehditlerin kaynağına iniyoruz. Ekonomimize saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. Dışarıda bizi köşeye kıstırmaya çalışıyorlar, dostluklarımızı tazeleyerek bunu da boşa çıkartıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“EN BÜYÜK İSPATIDIR”

“Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar” diyen Erdoğan, “Son birkaç yılda Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de, sığınmacı meselesinde ve diğer pek çok konuda elde edilen sonuçların, başlı başına bir başarı hikâyesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sorunlar üzerinden Türkiye’ye diz çöktürmeyi planlayanlar, ülkemizin elde ettiği kazanımlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak bizim için en büyük şereftir. Yürüttüğümüz mücadelede en büyük güç ve moral kaynağımız, milletimizin desteğidir. Yurt içinde ve yurt dışında, gittiğimiz her yerde karşılaştığımız samimi sevgi seli, bunun en büyük ispatıdır” şeklinde konuştu.

“BORSAMIZ REKOR KIRIYOR”

“Uluslararası firmaların çoğu baskılara rağmen Türkiye’yi tercih ediyorlar” diyen Erdoğan, “Türkiye’de yatırım yapan veya yapmak isteyen yabancıların, Türkiye’nin gücünün ve imkânlarının farkında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı pay, bizim dönemimizde binde 1’den yüzde 1,1’e çıkmıştır. Uluslararası firmaların çoğu, özellikle batı medyasının ve ülkemiz karşıtı lobilerin baskılarına rağmen yatırım için Türkiye’yi tercih ediyor. Küresel yatırımlardaki azalma eğilimine rağmen ülkemiz hâlâ cazibesini sürdürüyor. Borsamız rekor kırıyor, tahvil ihracatlarımıza rekor teklifler geliyor. Ülkemize yatırım kararı alan firmaları caydırmak için belli kesimlerin dışarıda ve içeride nasıl çırpındıklarını hep birlikte izliyoruz” dedi.

“İSTİFA EDENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Partide yaşanan istifalar hakkında da konuşan Erdoğan, “AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. Partimizde sadece görev değişikliği olur. Görevine devam edecek ve değişecek teşkilatlarımızla ilgili çalışmalarımızı belirlediğimiz safhaya getirdik. İstifa eden kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor. Kongrelerimizde ortaya çıkacak teşkilat yapımız 2023 seçimindeki başarıda önemli rol oynayacaktır” şeklinde konuştu.