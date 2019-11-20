Özotraç: Kütahya, Kocaeli'nin arka bahçesi olmak istiyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Kasım ayı meclis toplantısı bugün KSO binasında gerçekleştirildi. KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kütahya Valisi Ömer Toraman, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kütahya Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve KSO Meclis üyeleri katılım sağladı.

“İSTANBUL’DAN SONRA İKİNCİ SIRADAYIZ”

Meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu şu ifadeleri kullandı; Öncelikle Kocaeli ili olarak çok şanslı bir konumda olduğumuzu belirtmek isterim:Türkiye’nin tek bilimsel araştırma merkezi olan TÜBİTAK-MAM, BİLGEM. İlk etabı tamamlanan Bilişim Vadisi, 5 Teknopark, Ulusal Test Merkezi - TSE, 2 Teknoloji Transfer Ofisi ve 2 üniversiteyi ilimizde barındırıyoruz.Bu fiziksel yakınlık neticesinde; bugün itibariyle İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı 127, Tasarım Merkezi sayısı ise 17’dir. Türkiye ‘de bu sayı 1195. İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız.

“AKADEMİSYEN OLMA ŞARTI ARANMAKTADIR”

Üniversitelerimizde kurulan Teknoloji Transfer Ofislerinde sanayi odalarının, ticaret odalarının ortak ve söz sahibi olması, işbirliği ruhunu geliştirme açısından önemli.Kısa adı KUSİ olan kamu-üniversite-sanayi işbirliği stratejisi ile devletimiz de bu önemi vurgulamaktadır. Kocaeli olarak en başarılı KUSİ uygulamasını yürütüyoruz.Ancak son 1513 TÜBİTAK teşviklerinde TTO A.Ş.’nin sadece üniversitenin sermayedar olduğu bir şirket olma ve yönetim kurulu üyelerinin de sadece akademisyen olma şartı aranmaktadır. Tabi teşviklerin bu yönde olması odaları sürecin dışında bırakmaktadır.

HEDEFLEDİĞİMİZ MİKTARIN GERİSİNDEYİZ”

Dünyadaki en büyük sivil fon olan UFUK 2020 programının tamamlanmasına bildiğiniz gibi 1 yıl kaldı. 451 milyon avro ile katıldığımız UFUK 2020'den, bugüne kadar hedeflediğimiz miktarın çok gerisinde hibe alabildik:2014-2018 arasında 452 projemiz kabul edilmiş. Türk ortaklara yaklaşık 138 milyon avro para aktarılmış.İspanya ve İtalya Türkiye’nin 10 katı başvuru yapmış ve 20 katı bir bütçe almış; Polonya Türkiye’nin 2 katı başvuru yapmış ve 2 katı bir bütçe almış. Yunanistan Türkiye’nin 3 katı başvuru yapmış ama 6 katı bütçe almış. Kıbrıs bile Ufuk 2020’den Türkiye’ye göre daha fazla fon alıyor (140,2 milyon avro).

“FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Ülkemiz, 2001 sonu itibarıyla hibe nitelikli fonlardan tek bir çerçeve altında yararlanmaya başlamıştır. Rakamlara baktığımızda ne yazık ki Türkiye çok üst sıralarda yer almasa da, geçen bu süre içinde ulusal ve uluslararası ortak çalışabilme kültürümüzü geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bunun da ötesinde Çerçeve Programları Türkiye-AB iş birliğinin gelişmesinde önemli bir çıpa görevi görüyor. TÜBİTAK; AB projeleri konusunda farkındalık yaratmak ve başvuru sayılarını artırmak için çeşitli olanaklar sağlıyor.Ele ele verip daha fazla Ar-Ge, daha yenilikçi çalışmalar ve proje disiplini konularında yol almamız gerekiyor.Şimdiden yeni programda belirlenen misyonlara uygun projelerle ilgili, Kurumunuz tarafından kamuoyunun önceden uyarılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.

“TAYVANLI FİRMA KOCAELİ’DE FABRİKA KURACAK”

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre; Ekim ayında; İhracat 2,6 milyar dolar. İthalat 3,3 milyar dolar. Ocak-ekim döneminde ihracat23,8 milyar dolar. Geçen yılın aynı döneminin yüzde 2,4 üzerinde.Finansman tarafına baktığımızda (ocak-eylül);Portföy yatırımlarında 482 milyon dolar net giriş, Resmi rezervlerde 4,2 milyar dolarlık artış var. 2018’de 16,8 milyar dolar azalmıştı.Doğrudan yatırımlarda → 4,6 milyar dolar net giriş var. Bu rakam 2005-2006 yıllarında 22 milyar dolar seviyesindeydi. Burada hedefimiz 20-30 milyar dolar olmalı.Geçen hafta Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı, Tayvanlı bir firmanın Kocaeli’de fabrika kuracağını açıkladı. Firma önümüzdeki yıl 80 milyon dolar yatırımla paslanmaz çelik fabrikası kuracak. Bu fabrikayla ilimizde yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanacak. Yatırımın ilimizde olmasını önemli buluyoruz.

“GENÇ NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 27,4”

İşsizlik oranı (ağustos) yüzde 14. Geçen yılın aynı döneminin 2,9 puan, bir önceki ayın 0,1 puan üzerinde. Mevsimsel olarak da artışların başladığı bir dönemdeyiz. Genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 27,4 2005’ten bu yana en yüksek seviye. Geçen yılın aynı döneminin 6,6 puan üzerinde. Bildiğiniz gibi bu ayın başında ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara yönelik olarak açıklanan “İstihdam Odaklı İşletme Kredi Paketini” destekliyoruz. Ancak işsizliğin çözümünün yatırım ortamının iyileştirilerek, yeni yatırımlarla olacağını düşünüyoruz.

"ÖRNEK TEŞKİL ETMELİYİZ”

Bildiğiniz üzere afet yönetimi, özellikle bölgemiz için çok önemli bir konu.Kocaeli Üniversitemiz ile bir işbirliği protokolü imzalamıştık.Bu kapsamda Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimleri seferberliği başlattık.Gerek çalışan eğitimi, gerek eğitici eğitimleri düzenliyoruz.Biliyorsunuz küçük ve basit müdahalelerle büyük sorunlar giderilebiliyor.Maliyetleri çok küçük ama faydası büyük olan bu eğitimleri çalışanlarınıza aldırmanızı tavsiye ediyorum.Bunun bizim bölgemize yakışan örnek bir seferberlik olduğuna inanıyorum.17 Ağustos deneyimlerimizi unutmadan diğer illere ve ülkelere örnek teşkil etmeliyiz. Hepinizin katılımlarınızı arzu ediyoruz”

“EN İYİ OLMADIĞI İÇİN KAZANAMIYOR”

Zeytinoğlu’nun ardından kürsüye çıkan konuk konuşmacı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “TÜBİTAK hep Ankara odaklı bir kurum olarak gözüksek de 5 bin 400 çalışanımızın çoğunluğu Gebze bölgesinde. O yüzden bizim esas ana üssümüz Gebze. Burada olmaktan büyük memnuiyet duyuyoruz. İdeal bir araştırma kampüsümüz var. Kocaeli ile olan bağımız bizim için çok önemli. AB fonlarından daha fazla faydalanabilmeliyiz. Ulusal fonlardaki talep yüksek olduğunda böyle bir tercih var. UFUK 2020 rakamlarına bakmak lazım. Nisan ayından beri büyük bir çaba gösterdik ve AB komisyonunu ikna ettik. Bunun bir süreç olduğunu aktardık. Bizim projelerimizin büyük kısmı başarılı olamadığı için değil, en iyi olamadığı için kazanamıyor. Bir başarı ölçütü olsun ama Türkiye’den gelen projeler desteklensin. 80 milyon Avro’luk pay Türkiye’den gelen projelere destek için kullanılacak.

“İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMALIYIZ”

Kocaeli’nin endüstri 4.0 teknoloji üzerine konuşabilmesi lazım. Sektör kavramı artık kalkıyor. Konu daha fazla teknoloji odaklı. Kocaeli bunu rahatlıkla yapabilir. Kocaeli teknolojiyi doğru olarak kullanabilirse 3-4 sektörün gelişimine katkı sunacaktır. Doktoralı insan sayısında ciddi bir artış var. Bizim araştırmacı olan insan kaynaklarımızın 3’te 2’si özel sektörü tarafından istihdam edilecek. Kocaeli’den 47 başvuru var. Kocaeli’den daha fazla olmalıydı bu rakam. Kocaeli’de 16 tane sanayi doktora programında yetiştirilen öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize burs veriyoruz. Doktorası bitince de en az 3 yıl istihdam ediliyor. Program devam ediyor. Genç girişimci programımız var. 48 tane de Kocaeli’den başvuru var bu programımıza. Kocaeli’nin kapasitesini daha da arttırmalıyız. Birlikte üretmeye yönelik işbirliği içerisinde olmalıyız”

“KOCAELİ İLE İFTİHAR EDİYORUZ”

Toplantıda konuşan Kütahya Valisi Ömer Toraman yaptığı konuşmada, “Kocaeli açık ara lider birçok sektörde. Bununla iftihar ediyoruz. Türkiye yalnız iç pazarıyla yetinmeyen bir ülke. Dış pazardan da gelecek gelirle refahımızı arttıracağımız bir yol izliyoruz. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sanayi hareket halinde. Ülkemizde de sanayi Marmara bölgesi başta olmak üzere atılım yaptı. Sanayi artık Anadolu’ya taşma durumunda. Anadolu büyük bir alana sahip. Yatırımcılara uygun şartlarda yatırım alanı tesis etmeye çalışıyoruz. Türkiye büyümeye devam edecek” dedi.

“KÜTAHYA KOCAELi’NİN ARKA BAHÇESİ OLMAK İSTİYOR”

Vali Toraman’ın ardından kürsüye gelen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç , “Kütahya merkezde 2 tane organize sanayi bölgemiz var. 130’a yakın fabrikalarımız var. Kütahya ciddi bir maden kenti. 34 tane maden olan bir şehiriz. En önemli maden kaynağımız bor. Türkiye’deki bor madeninin yüzde 70’i Kütahya’da. Kömür ocakları 2 tane termik santrallerimiz de var. Avrupa’nın en büyük seramik fabrikaları Kütahya’da. 500’e yakın çini atölyemiz bulunuyor. Otomotiv yan sanayi ile ilgili üretim yapan fabrikalarımız da var. Şehrimizde 2 tane de üniversitemiz bulunuyor. Toplam 50 bin öğrencimiz mevcut. Üniversite sanayi işbirliği anlamında ciddi adımlar atılıyor. Daha kalifiye üniversite mezunları yetiştirmek için ciddi gayretlerimiz var. Kütahya olarak otomotiv sektöründe Kocaeli ve Bursa’nın arka bahçesi olmak istiyor. Güvenilir bir kentiz, bu konuda iddialıyız. Kocaeli gibi donanımlı bir şehirden faydalanmak isteriz. Bize abilik yapmanızı isteriz. ” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ BİR TOPLANTI”

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç’ın ardından konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaeli’nin sanayisi oldukça ileri düzeyde. Kocaeli ülkemizin ekonomisine önemli katkı sunuyor. Böyle bir yerde sanayicilerimize destek olmak bizlerin görevi. Kütahya ilimiz yatırım yapılabilecek iller boyutunda belirli imkanları olan bir ilimiz. Yeni yatırım yapmak isteyen yatırımcılara fikir verebilecek önemli bir toplantı” dedi. Bir sonraki meclis toplantısı 18 Aralık’ta gerçekleştirilecek.