Alınan bilgiye göre İzmit D-100 Karayolu üzeri Kuzey Yan Yol mevkiinde meydana gelen olayda İstanbul istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 41 YT 406 plakalı kamyon, trafik ekipleri tarafından ikaz edilerek durdurulmak istendi. Ancak sürücü “Dur” ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Bir süre sonra durdurulan sürücü, izin belgeleri ve diğer evraklarını polise teslim etmeyip, aracı ile yolu trafiğe kapattı. Bunun üzerine trafik ekipleri E.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Araç ise yoldan kaldırıldı. Saraybahçe Polis Merkezine götürülen E.A’ya adli ve idari işlem uygulanacağı öğrenildi.
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Dur ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
İzmit D-100 karayolunda polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayan ve evraklarını polise teslim etmeyen sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı
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Yorumlar
(1 )
Birisi - BAŞINA GELMEYEN KALMADI DERKEN BEN BİRŞEY ANLAMADIM. NE BİÇİM HABER BAŞLIĞI BU. HABERLE ALAKASI BİLE YOK.
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