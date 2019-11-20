Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:09 TSİ- Gündem G: Bugün 14:39 TSİ

Kürekci: Artık yeter, iş cinayetleri olmasın!

Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekçi 14 Kasım 2019 tarihinde Gaziantep Şahinbey ilçesinde Akkent Camisi inşaat çalışmaları için kurulan iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (33) hakkında açıklama yaptı.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekçi 14 Kasım 2019 tarihinde Gaziantep Şahinbey ilçesinde Akkent Camisi inşaat çalışmaları için kurulan iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (33) hakkında açıklama yaptı.

“RAPORDA İHMALLERİN OLDUĞUNU GÖRDÜK”

İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın vefatıyla ilgili TürkMühendis Mimar Odaları Birliği Heyeti’nin hazırladığı inceleme raporuna ve iş cinayetlerinin son bulmadığına değinen MMO Kocaeli Şube Başkanı Kürekçi; “TMMOB Birliği Heyetimiz 17 Kasım’da Gaziantep Şahinbey ilçesindeki Akkent Camii inşaatına giderek tanıklarla beraber inceleme yaptı ve bize raporlar halinde sundu. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak, rapordaki ihmalleri üzülerek okuduk. Ne yazık ki meslektaşımız Korkut Küçükcan çalıştığı alanda bir iş cinayetine kurban gitmiştir. Bir insanımızı daha talihsiz bir olay sonucu kaybettik. Çok üzgünüz” dedi.

“İŞÇİLER KADER KURBANI DEĞİLDİR”

İş güvenliği uzmanlığının işlevini bağımsız sürdürmesi için kanuni düzenleme gerektiğini ifade eden Kürekçi; İş kazaları sonucu ölen işçiler, mühendisler bir kader kurbanı değildir. Mühendislik ve bilimin kurallarının uygulandığı yerlerde ölümler olmaz. Her karşılaştığımız iş kazası aslında önlenebilir durumdadır. Mühendisliğin ayaklar altına alındığı, mühendis odalarının devre dışı bırakıldığı bir ortamda iş cinayetlerinin artması kaçınılmazdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği bizim gibi ülkelerde bir insanlık meselesidir. Maaşını patronundan alan iş güvenliği uzmanlarının gerçek anlamda görev yapması beklenemez. İş güvenliği uzmanlarının bağımsız bir organ olarak işlevsel hale gelmeleri kanunla sağlanmalıdır” diyerek iş cinayetlerinin son bulması gerektiğini belirtti.

Bugün 14:09 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Minik Ali yasa boğdu mask
Minik Ali yasa boğdu
Uzmanlardan korkutan açıklama! Kış gelecek ama geç gelecek mask
Uzmanlardan korkutan açıklama! Kış gelecek ama geç gelecek
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
Erikler kış mevsiminde meyve verdi mask
Erikler kış mevsiminde meyve verdi
Onu yakalayana 350 bin dolar ödül mask
Onu yakalayana 350 bin dolar ödül
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması mask
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Minik Ali yasa boğdu mask
Minik Ali yasa boğdu

GALERİ

Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL