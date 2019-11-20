Kürekci: Artık yeter, iş cinayetleri olmasın!

Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekçi 14 Kasım 2019 tarihinde Gaziantep Şahinbey ilçesinde Akkent Camisi inşaat çalışmaları için kurulan iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (33) hakkında açıklama yaptı.

“RAPORDA İHMALLERİN OLDUĞUNU GÖRDÜK”

İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın vefatıyla ilgili TürkMühendis Mimar Odaları Birliği Heyeti’nin hazırladığı inceleme raporuna ve iş cinayetlerinin son bulmadığına değinen MMO Kocaeli Şube Başkanı Kürekçi; “TMMOB Birliği Heyetimiz 17 Kasım’da Gaziantep Şahinbey ilçesindeki Akkent Camii inşaatına giderek tanıklarla beraber inceleme yaptı ve bize raporlar halinde sundu. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak, rapordaki ihmalleri üzülerek okuduk. Ne yazık ki meslektaşımız Korkut Küçükcan çalıştığı alanda bir iş cinayetine kurban gitmiştir. Bir insanımızı daha talihsiz bir olay sonucu kaybettik. Çok üzgünüz” dedi.

“İŞÇİLER KADER KURBANI DEĞİLDİR”

İş güvenliği uzmanlığının işlevini bağımsız sürdürmesi için kanuni düzenleme gerektiğini ifade eden Kürekçi; İş kazaları sonucu ölen işçiler, mühendisler bir kader kurbanı değildir. Mühendislik ve bilimin kurallarının uygulandığı yerlerde ölümler olmaz. Her karşılaştığımız iş kazası aslında önlenebilir durumdadır. Mühendisliğin ayaklar altına alındığı, mühendis odalarının devre dışı bırakıldığı bir ortamda iş cinayetlerinin artması kaçınılmazdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği bizim gibi ülkelerde bir insanlık meselesidir. Maaşını patronundan alan iş güvenliği uzmanlarının gerçek anlamda görev yapması beklenemez. İş güvenliği uzmanlarının bağımsız bir organ olarak işlevsel hale gelmeleri kanunla sağlanmalıdır” diyerek iş cinayetlerinin son bulması gerektiğini belirtti.