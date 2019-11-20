CHP'de delege yarışı kızıştı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) başlayan mahalle delege seçimleri İzmit ve Kartepe’de devam ediyor. Delege seçimleri bugün İzmit Ömerağa ve Kemalpaşa Mahalleleri’nde dün ise Kartepe Çepni, Şefkatiye, Şirinsulhiye ve Suadiye Mahallelerinde gerçekleşti. İzmit’te seçimler CHP İzmit ilçe binasında yapılırken, Kartepe’de ise mahallelerde gerçekleştirildi.

TEK DELEGELİK İÇİN 2 LİSTE

Ömerağa Mahallesi listesi tek liste ile seçime girdi. Ömerağa Mahallesi’nde delegeler H. İlker Ulusoy, Osman Nuri Subaşı ve Leyla Zorlu oldu. 24 üyenin bulunduğu ve sadece bir delegenin çıktığı Kemalpaşa Mahallesi’nde ise çift listeli seçim oldu. 15 kişinin oy kullandığı seçimde Deniz Berke Çakar ve Rüstem Özata seçime girdi. Sandık sonucunda 11 oy alan Deniz Berke Çakar mahalle delegesi seçildi.

KARTEPE’DE 4 MAHALLE BELİRLENDİ

Kartepe’de ise dün gerçekleşen seçimlerde Şevkatiye Mahallesi’ndeŞükrü Andaç, Davut Demir, Çepni Mahallesi’nde Kemal Özkılıç, Musa Öğünç, Mustafa Asker, Suadiye Mahallesi’nde Sevgi Ağra, Hüseyin Bostan, Seçkin Yıldız, Şirinsulhiye Mahallesi’nde ise Serhat Yalçın, İbrahim Taban, Semih Ulusman, Ahmet Üstün delege olarak seçildi.

İŞTE SEÇİLEN DELEGELER:

KARTEPE - ŞEVKATİYE MAHALLESİ

Şükrü Andaç

Davut Demir

KARTEPE - ÇEPNİ MAHALLESİ

Kemal Özkılıç

Musa Öğünç

Mustafa Asker

KARTEPE - SUADİYE MAHALLESİ

Sevgi Ağra

Hüseyin Bostan

Seçkin Yıldız

KARTEPE - ŞİRİNSULHİYE MAHALLESİ

Serhat Yalçın

İbrahim Taban

Semih Ulusman

Ahmet Üstün

İZMİT – ÖMERAĞA MAHALLESİ

H. İlker Ulusoy

Osman Nuri Subaşı

Leyla Zorlu

İZMİT – KEMALPAŞA MAHALLESİ

Deniz Berke Çakar