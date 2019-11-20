CHP'de delege yarışı kızıştı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) başlayan mahalle delege seçimleri İzmit ve Kartepe’de devam ediyor. Delege seçimleri bugün İzmit Ömerağa ve Kemalpaşa Mahalleleri’nde dün ise Kartepe Çepni, Şefkatiye, Şirinsulhiye ve Suadiye Mahallelerinde gerçekleşti. İzmit’te seçimler CHP İzmit ilçe binasında yapılırken, Kartepe’de ise mahallelerde gerçekleştirildi.
TEK DELEGELİK İÇİN 2 LİSTE
Ömerağa Mahallesi listesi tek liste ile seçime girdi. Ömerağa Mahallesi’nde delegeler H. İlker Ulusoy, Osman Nuri Subaşı ve Leyla Zorlu oldu. 24 üyenin bulunduğu ve sadece bir delegenin çıktığı Kemalpaşa Mahallesi’nde ise çift listeli seçim oldu. 15 kişinin oy kullandığı seçimde Deniz Berke Çakar ve Rüstem Özata seçime girdi. Sandık sonucunda 11 oy alan Deniz Berke Çakar mahalle delegesi seçildi.
KARTEPE’DE 4 MAHALLE BELİRLENDİ
Kartepe’de ise dün gerçekleşen seçimlerde Şevkatiye Mahallesi’ndeŞükrü Andaç, Davut Demir, Çepni Mahallesi’nde Kemal Özkılıç, Musa Öğünç, Mustafa Asker, Suadiye Mahallesi’nde Sevgi Ağra, Hüseyin Bostan, Seçkin Yıldız, Şirinsulhiye Mahallesi’nde ise Serhat Yalçın, İbrahim Taban, Semih Ulusman, Ahmet Üstün delege olarak seçildi.
İŞTE SEÇİLEN DELEGELER:
KARTEPE - ŞEVKATİYE MAHALLESİ
Şükrü Andaç
Davut Demir
KARTEPE - ÇEPNİ MAHALLESİ
Kemal Özkılıç
Musa Öğünç
Mustafa Asker
KARTEPE - SUADİYE MAHALLESİ
Sevgi Ağra
Hüseyin Bostan
Seçkin Yıldız
KARTEPE - ŞİRİNSULHİYE MAHALLESİ
Serhat Yalçın
İbrahim Taban
Semih Ulusman
Ahmet Üstün
İZMİT – ÖMERAĞA MAHALLESİ
H. İlker Ulusoy
Osman Nuri Subaşı
Leyla Zorlu
İZMİT – KEMALPAŞA MAHALLESİ
Deniz Berke Çakar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz