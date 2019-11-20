Ünlü: Tarhan, Büyükakın'dan özür dilemeli

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ünlü “MHP Kocaeli teşkilatları haftalık programlarına devam ediyor. 3 aylık çalışma programımızın son haftalarına geldik. Yarın İzmit Kaymakamımızı ve İzmit İlçe Emniyet Müdürümüzü ziyaret edeceğiz. 23 Kasım’da öğretmenlerimizle kahvaltıda bir araya geleceğiz. MHP Aralık ayının ilk haftası 3 aylık çalışmaların değerlendirileceği bir sunum gerçekleştirecek. Orada tutulan raporlar belediyelere, valimize, kaymakamlarımıza ve genel başkanımıza gönderilecek” dedi.

"Devlet görevini yapıyor"

Ünlü, “Valimizin Milli Eğitimle ilgili bir değerlendirme toplantısı oldu. Eğitimdeki başarı çok önemli. Biz eğitimdeki başarıyı takdir ediyoruz. Öğrencilerimizin okula devamsızlığı için alınan önlemler, okul çıkışlarında öğrencilerin güvenliği için tutulan nöbetler gibi uygulamaları destekliyoruz. Eğitimdeki bu projelere herkes sahip çıkmalı. Bizler bu konuların da takipçisiyiz. Çocukların sokaktan kurtarılması projesini de destekliyoruz. Devlet görevini yapıyor. Kimse çocuğunu sokakta çalıştıramayacak” dedi.

"EYT’liler provokasyona gelmesin"

Ülke gündeminde yer alan EYT’lilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin EYT açıklamasını destekliyoruz. EYT mağduru arkadaşlarımıza gerekli açıklamaları yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti gerekli ekonomik güce geldiğinde EYT’li arkadaşlar haklarını alacaklardır. Hak mücadelelerine devam edebilirler ama provokasyonlara gelmemeliler” dedi.

"Tahir Bey Tarhan’a gol attı"

CHP’li Tahsin Tarhan’ın büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve projelere yönelik eleştirilerde bulunmasını da değerlendiren Ünlü, “Tahsin Tarhan’ın söylemleri akla ziyandır. Tarhan tribüne oynadı fakat tribün çökmüştür. CHP kurumsal bir siyasi partidir. İl teşkilatı milletvekilinin içeriğine bakmadan bu tarz açıklamalar yaptırmamalıdır. Projelerin başarı olduğunu Tahir Büyükakın belgelerle kanıtladı. Tahir Bey gol Tahsin Tarhan’a gol atmıştır. Bizler Tahir Büyükakın’ın eylemde ve söylemde yanındayız. Danışman kadrolarıyla ilgili uyarılarda bulunuyorum. Tarhan’da danışman kadrosunu değiştirmeli. Önüne uzatılan her kağıdı okursan yanlış söylemlere girersin. Bence Tahsin Tarhan Büyükakın’dan özür dilemeli. Aslında Kocaeli’den özür dilemeli. Tahsin Tarhan herhalde golf oynuyor ben bilmiyorum. O da bir spordur yapmaya devam etsin” şeklinde konuştu.