Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 2018 yılında İzmit Halkevi bölgesinde bulunan dükkânların yıkılmasının ardından yaklaşık 2 yıldır atıl bir durumda kalan ve tüm cazibesini kaybeden Halkevi meydanının canlandırılması için bölge esnafıyla bir araya geldi. Başkan Hürriyet’e bölge esnafıyla buluşmasında kendisine İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Muhtar Hizmetleri Masası Koordinatörü Süleyman Şen, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, Necat Çakır, Ertuğrul Malçok, Tuncay Aşkın eşlik etti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Halkevi Meydanı için proje geliştirdiklerini fakat Büyükşehir Belediyesi’nin bu projeye izin vermediğini ifade etti. Başkan Hürriyet buna rağmen kavga etmeden Halkevi Meydanı sorunun çözmek istediklerini kaydetti.

ESNAF İSTERSE BU PROJEYİ YAPMAK İSTİYORUZ

Esnafla bir araya geldiği programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu bölgenin yeniden meydana kavuşturulması konusu bizim seçim dönemimizde ilgi alanımızdaydı. Bu alan için konuşursak bu bölgenin mülkiyet problemi var. Burada bir bölüm daha önceden İzmit Belediyesi’nin mülkiyetindeymiş ancak borçların ödenmesi karşılığında SGK’ya devredilmiş. Burada bir bölüm SGK’ya ait, bir bölüm ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ait olarak gözüküyor. Biz buna rağmen Halkevi Meydanı için proje geliştirdik. Biz esnaf isterse bu projeyi yapmak istiyoruz. O yüzden sizle bir araya gelip bu konuyu konuşmak istedik. Projelerimizi sizin fikirleriniz doğrultusunda oluşturarak bu kenti birlikte yönetiyoruz” dedi.

HALKEVİ MEYDANI GÜVENLİ HALE GELECEK

Esnafa projenin içeriği hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, “Projemizde yeşil alanlar ağırlıkta olacak. Alanın doğallığını bozmadan, insanlarımız için vakit geçirecek bir alan oluşturmayı düşünüyoruz. Yeşilin ve ağacın bol olduğu hem park hem de meydan olarak kullanılabilecek bir proje düşündük. Hem güvenlik hem de temizlik açısından oldukça güvenli bir park tasarladık. Işıklandırmasıyla birlikte akşam saatlerinde de vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

BÖLGEDEKİ ESNAF DA HAREKETLENİR

Başkan Hürriyet, “Eğer bu alanı güzelleştirirsek vatandaşların ilgisini eskiden olduğu gibi bu bölgeye çekmiş oluruz. Vatandaşın bu alana ilgi göstermesi sonucunda bu bölgedeki esnafında hareketlenmesi sağlanacaktır” dedi. Esnafların Halkevi bölgesine otobüs durağı yapılması talebiyle ilgili Başkan Hürriyet, “Durak kısmı Büyükşehir Belediyesi’ne ait fakat biz bu alanı güzelleştirirsek vatandaşların ilgisi bu alana doğru oluşursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların isteği doğrultusunda buraya otobüs durağı getirecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

HALKEVİNİ KAVGA İLE DEĞİL UZLAŞI İLE ÇÖZECEĞİZ

Şimdi bu alanın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu için bu alandaki projemizi Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik. Büyükşehir Belediyesi de bize ilginç bir yazı yazdı. Yazıda bu alanın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu İzmit Belediyesi’nin neden bir proje çalışması yaptığının sorgulandığı ifadelerle karşılaştık. Biz buradaki sorunu kavga ederek değil, uzlaşı yöntemiyle çözeceğiz. Bu kenti birlikte yönetiyoruz. Bu alanın projesini kimin yaptığı hiç önemli değil. Yeter ki bu bölgede yer alan vatandaşların, esnafların talepleri yerine getirilsin. Biz buranın eski güzelliğine, eski hareketliliğine kavuşmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.