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Bugün 17:00 TSİ- Spor

Erokspor’un baş ağrısı… Selahaddin Dinçel!

3. Lig 2. Grup’ta lider Kocaelispor’u 3 puan geriden ikinci sırada takip eden Esenler Erokspor, Yeşil Siyahlı kulüp ile aynı grupta oldukları için mutlu değil ve en çok da Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel’den çekiniyor.

Erdem ÖVÜÇ
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3. Lig 2. Grup’ta lider Kocaelispor’u 3 puan geriden ikinci sırada takip eden Esenler Erokspor, Yeşil Siyahlı kulüp ile aynı grupta oldukları için mutlu değil ve en çok da Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel’den çekiniyor.

KIRŞEHİR İLE ÇEKİŞMİŞTİ

Selahaddin Dinçel geçen sezon Kırşehirspor’u çalıştırdı ve 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden takımı Erokspor’un 1 puan önünde 63 puanla şampiyonluğa taşıdı. Amansız geçen sezonun ardından Erok, Play-Off yarı finalinde Kızılcabölükspor’u iki maçta da mağlup etti ve finalde. Ancak İstanbul temsilcisi finalde Van Büyükşehir Belediyespor’a 2-1 yenildi ve 2. Lig’in kapısından döndü.

GELDİ VE 4’TE 4 YAPTI

Başakşehir’in proje takımı olarak adlandırılan Erokspor bu sezonda zirveyi hedefliyor. Ancak karşılarında hiç istemediği bir rakibi, Kocaelispor bulunuyor. Dahası geçen sezon şampiyonluğuna engel alan teknik adam Selahaddin Dinçelde Kocaelispor’u çalıştırıyor. Erok ekibinin adeta baş ağrısı olan Dinçel’in gelişi ile birlikte üst üste 4 maçını kazanan Yeşil Siyahlılar, Erokspor’a 3 puanlık bir üstünlük sağlarken, takım, Pazar günkü maçın ardından farkın 6’ya çıkması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Takım dün çift antrenman yaptı.

 

Bugün 17:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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