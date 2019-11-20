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Kocaelispor çarşıya indi!

Pazar günü ikinci sıradaki Erokspor’u konuk edecek olan lider Kocaelispor dün İzmit çarşı içinde yer alan Antik Dürüm’de bir araya geldi. Hamza Bostan’ın öncü olduğu, bölge esnafının verdiği yemekteYeşil Siyahlılar sokağa inerek anlamlı bir günü geride bıraktı.

Ahmet AKAY
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Pazar günü ikinci sıradaki Erokspor’u konuk edecek olan lider Kocaelispor dün İzmit çarşı içinde yer alan Antik Dürüm’de bir araya geldi. Hamza Bostan’ın öncü olduğu, bölge esnafının verdiği yemekteYeşil Siyahlılar sokağa inerek anlamlı bir günü geride bıraktı.

 KIRGIZ DA YER ALDI

İzmit Sanat Sokağı arkasında yer alan Antik Dürüm’deki yemekteKocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, ekibi ve futbolcular tam kadro yer aldı.İlimizin başarılı spor adamlarından, TFF Yönetim Kurulu Eski Üyesi, KASKF Onursal Başkanı ve Kocaelispor’un eski başkanlarından Rafet Kırgız da yemekte yer aldı ve Kırgız konuşmasında “Kocaelispor’umuzu burada ağırlamak bizim için ayrı bir gurur. Buranın esnafları olarak çok mutluyuz. 11 yıllık bir hasretimiz var ve bu hasretin en kısa sürede sona ereceğine olan inancım tamdır” dedi.

 BOSTAN: KOCAELİSPOR BU ŞEHRİN EN BÜYÜK DEĞERİ

Yemeği tertipleyen ve Yeşil Siyahlı kulübe çiçek takdim eden Hamza Bostan da “Bu şehir için Kocaelispor’un ne anlama geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. O, bu şehrin en büyük değeri. Davetimizi kırmayıp bizleri onurlarından başkanımıza, yönetimimize ve tüm takıma bölge esnafı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Yenen yemeklerin ardından bir arada basının karşısına geçildi ve ardından Yeşil Siyahlılar akşamki antrenmanını yapmak üzere Brunga Tesisleri’nin yolunu tuttu.

 

Bugün 17:00 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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