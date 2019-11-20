Bu çocuklar en iyisini hak ediyor!

Kocaelispor yönetimi, çok başarılı bir sezon geçiren alt yapı takımlarına kahvaltı vermeye devam ediyor. Önceki gün U-12 ve 14 takımları ile bir araya gelen yönetim dün de 15 ve 16 takımları ile buluştu.

TAM KADRO GELDİLER

Yahya Kaptan’da yer alan SKY Fall Lounge’deki kahvaltıya Başkan Hüseyin Üzülmez, Başkanvekili Bekir Halefler, alt yapıdan sorumlu yöneticiler Tümer Uslu ve Zeynel Abidin Akyol, Kocaelispor Alt Yapı Sorumlusu Aydın Günaydın, alt yapı teknik ekibi ile futbolcular yer aldı.

KAPTANLAR TEŞEKKÜR ETTİ

U-16 takım kaptanı Faruk Kır ile U-15 takım kaptanı Emir Ali Ağaçe takımları adına yaptıkları konuşmada “Kocaelispor formasına layık olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bizleri böyle bir ortamda buluşturdukları için yönetimimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Hoş bir sohbet ortamında geçen kahvaltının ardından bir arada gazetemize fotoğraf verildi. Bugün yine SKY Fall Kafe’de U-17 ve 19 takımları kahvaltıda bir araya gelece.