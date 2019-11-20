U-19’ların Adana Demir maçı Türkeş’e alınıyor

İlimizi Elit U-19 Ligi’nde temsil eden Kocaelispor sezonun 12. maçını kardeş kulüplerden Adana Demirspor ile oynayacak. Kocaelispor Kulübü bu maçın Alpaslan Türkeş Stadı’nda oynanması için TFF’ye başvuru yaptı. Kararın olumlu olacağı düşünülüyor. 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan maçı saat 14.30’da başlayacak. Kocaelispor 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı. Topladığı 16 puanla 8. sırada yer alan Yeşil Siyahlıların rakibi Adana Demirspor ise 18 puanla 5. sırada yer alıyor.