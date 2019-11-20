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Hüseyin Çardak: Hodri meydan!

Gölcükspor Kulübü Başkanı Hüseyin Çardak, Futbol Şube Sorumluluğunu yapan Murat Türengül’ün istifası ile ilgili açıklama yaptı.

Erdem ÖVÜÇ
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Gölcükspor Kulübü Başkanı Hüseyin Çardak, Futbol Şube Sorumluluğunu yapan Murat Türengül’ün istifası ile ilgili açıklama yaptı.

ÜZÜLDÜM

Çardak ilk yaptığı açıklamada son derece ılımlı bir politika izledi ancak Türengül’ün ağır ifadelerinin ardından söz hakkını kullandı. Çardak şu ifadelere yer verdi: Murat Türengül abimizin yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile ilgili haberleri basından takip ettim bu konu ile ilgili olarak öncelikle son derece üzüldüğümü belirtmek isterim.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Murat abi takıma maddi ve manevi katkıları olan Gölcükspor sevdası yüksek bir yöneticimizdi.Almış olduğu karar sonrası kendisine yaptığı bugüne dek olan tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum.Kararının kendisi ve Gölcükspor camiası için hayırlı olmasını

temenni ediyorum.Üzgün olduğumu yinelemek isterim.” dedi.

İSPATA DAVET EDİYORUM

Bu açıklama sonrasında Türengül’ün ifadelerinin çok ağır olması nedeni ile Türengül gazetemize yaptığı açıklamada şunlar söyledi: Kötü söz sahibine aittir. Bu söylem ve ithamlarla ilgili ispata davet ediyorum. Düne kadar Ahmet Şahin’i yerin dibine sokan, sürekli karşısında olan birisinin böyle bir açıklama yapıp bahsedilen kişiden özür dilemesi talihsizlikten başka bir şey değildir.

HERKES KARTLARINI SÜRSÜN BAKALIM

Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar neler yaptığımızı kalem kalem açıklayacağız. Kimin bu kulübe ne kadar zarar verdiğini herkes öğrenecek. Kimse masumu oynamasın. Gölcükspor camiası neyin ne olduğu çok iyi biliyor. Bazı şeyler bu kadar basit değil. Kısacası bu basitliğe izin vermeyeceğiz. Hadi hodri meydan! Herkes döksün içini, kartlarını sürsün. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Alnımız açık ve her soruya verilecek cevabımız var. Şimdi konuşma sırası bizde!

Bugün 17:01 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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