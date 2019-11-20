Mehmet Ali Çoban’a çok dikkat edin!

Kocaeli amatör futbol denildiği zaman Çoban ailesi akıllara gelir. Turgay Çoban (Gugu), kardeşi Tolga Çoban, amcaoğulları Alper Çoban çok önemli işlere imza attı. Turgay Çoban’ın 9 yaşındaki oğlu da gelecekteki yıldız adayları arasındaki yerini alıyor.

AYNI BABASI

Geleceğin süper yeteneğinin adı Mehmet Ali Çoban. Arkadaşları ona “Mali” diye sesleniyor. 2010 doğumlu ancak kendisinden 2 yaş büyüklerinin ardından müthiş mücadele ediyor. 4 yıldır Kocaeli’de resmi olarak futbolcu yetiştiren Beşiktaş Futbol Okulu’nda yetişen Mali’nin antrenörü Fatih Alak da futbolcusundan çok umutlu. Her mevkide oynama yeteneğine sahip, 2 ayağını da çok iyi kullanan Mali, hırsı ile de dikkat çekiyor.Bu sene U-11’de forma giyecek olan Mehmet Ali, babasıTurgay Çoban gibi oynadığı takımda kaptanlık yapıp ilerde Beşiktaş forması giymek istiyor.