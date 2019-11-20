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Mehmet Ali Çoban’a çok dikkat edin!

Kocaeli amatör futbol denildiği zaman Çoban ailesi akıllara gelir. Turgay Çoban (Gugu), kardeşi Tolga Çoban, amcaoğulları Alper Çoban çok önemli işlere imza attı.

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Kocaeli amatör futbol denildiği zaman Çoban ailesi akıllara gelir. Turgay Çoban (Gugu), kardeşi Tolga Çoban, amcaoğulları Alper Çoban çok önemli işlere imza attı. Turgay Çoban’ın 9 yaşındaki oğlu da gelecekteki yıldız adayları arasındaki yerini alıyor.

 AYNI BABASI

Geleceğin süper yeteneğinin adı Mehmet Ali Çoban. Arkadaşları ona “Mali” diye sesleniyor. 2010 doğumlu ancak kendisinden 2 yaş büyüklerinin ardından müthiş mücadele ediyor. 4 yıldır Kocaeli’de resmi olarak futbolcu yetiştiren Beşiktaş Futbol Okulu’nda yetişen Mali’nin antrenörü Fatih Alak da futbolcusundan çok umutlu. Her mevkide oynama yeteneğine sahip, 2 ayağını da çok iyi kullanan Mali, hırsı ile de dikkat çekiyor.Bu sene U-11’de forma giyecek olan Mehmet Ali, babasıTurgay Çoban gibi oynadığı takımda kaptanlık yapıp ilerde Beşiktaş forması giymek istiyor.

Bugün 17:03 TSİ - Spor

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