U-12 liginde bugün 22 maç var

Okullara 9 gün ara verildi, hafta içinde sahalar küçük futbolcu doldu. U-12 Ligi’nde heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Önceki gün Hacı Hızı Şafakspor fırtınası esti. Bu gün ise 3 statta toplam 22 maç oynanacak ve ilk mücadele saat 12.00’de başlayacak. 22 maçın 10’u Kağıtçı’da. Avni Kalkavan ve Derince statlarında da 6’şar mücadelede 3 puan yarışı olacak.