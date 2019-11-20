Okullara 9 gün ara verildi, hafta içinde sahalar küçük futbolcu doldu. U-12 Ligi’nde heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Önceki gün Hacı Hızı Şafakspor fırtınası esti. Bu gün ise 3 statta toplam 22 maç oynanacak ve ilk mücadele saat 12.00’de başlayacak. 22 maçın 10’u Kağıtçı’da. Avni Kalkavan ve Derince statlarında da 6’şar mücadelede 3 puan yarışı olacak.
Bugün 17:04 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:05 TSİ
U-12 liginde bugün 22 maç var
Okullara 9 gün ara verildi, hafta içinde sahalar küçük futbolcu doldu. U-12 Ligi’nde heyecan tüm hızı ile devam ediyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz