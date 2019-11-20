Gebze Belediyesi eğitim malzemeleri alacak

Gebze Belediyesi, 12 ay süreli, 2020 Yılı yaz ve kış okulları, belediyenin eğitim birimlerinde kısmi zamanlı kurs hizmetleri ve yaz okulları spor malzeme hizmet alım işi için ihaleye çıkıyor. İhale 20 Aralık tarihinde 10.30’ta Güzeller mahallesi Bahar caddesi No:1 Gebze adresinde gerçekleştirilecek.

“HALKA BİLGİ VE BECERİ KAZANDIRMAK”

Belediye söz konusu ihale hakkında yaptığı açıklamada halka, bilgi, beceri ve nitelik kazandırmak, ev ekonomilerine katkı sağlamaya yönelik olarak düzenlenecek MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde Sanat ve Meslek Eğitimi kurslarının açılışları, uygulamaları ve sonuçlandırılması ile ilgili hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve idare ile uyum içinde yürütülmesini sağlamak olduğunu belirtti. İhale kapsamında 9 bin adet yaz ve kış okulu çantası, 9 bin takım forma takımı, bin 200 bone, 20 yaz okulları hocası bayan tişörtü, 60 adet yaz okulları hocası eşofman altı, 60 çift spor ayakkabı alınacak.