Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi STEM Grubu Proje öğretmenleri ve okul müdürü Erkan Önkal, Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Eqbru Dicle'yi ziyaret ederek, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaret kapsamında çeşitli konulardan fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenilirken, ziyaret hakkında açıklama yapan Atatürk MTAL idarecileri, "TÜSİAD Sosyal İşler Bölümü –Bilgi Toplumu bölümü olarak mesleki eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki okulumuza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dediler.
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Atatürk MTAL'den TÜSİAD'a ziyaret
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi STEM Grubu Proje öğretmenleri ve okul müdürü Erkan Önkal, TÜSİAD'ı ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz