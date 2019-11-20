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Atatürk MTAL'den TÜSİAD'a ziyaret

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi STEM Grubu Proje öğretmenleri ve okul müdürü Erkan Önkal, TÜSİAD'ı ziyaret etti

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Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi STEM Grubu Proje öğretmenleri ve okul müdürü Erkan Önkal, Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Eqbru Dicle'yi ziyaret ederek, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaret kapsamında çeşitli konulardan fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenilirken, ziyaret hakkında açıklama yapan Atatürk MTAL idarecileri, "TÜSİAD Sosyal İşler Bölümü –Bilgi Toplumu bölümü olarak mesleki eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki okulumuza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dediler.

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