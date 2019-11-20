Koç-Der: Otizmli çocukları hiçbir yerde ötekileştirmeyin!

Basın açıklamasına Koç-Der Başkanı İlkin Kılıçaslan ve üyelerinin yanı sıra; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse,İzmit Bizim Bahçe Şizofren Yakınları Derneği Başkanı Kamer Doğan Yılmaz, Köseköy Eğitilebilir Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Vesile Bilgin, Kocaeli Rumeli Türkleri Balkan Kadınları Derneği Başkanı Ayşe Alpaslan , Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Merkezi Derneği Başkanı Nesrin Atar , Türk Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Aysel Baladın ve üyeleri Duygu Yılmaz, Gülşen Müstecağoplu , Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Atadoğan , Koç-Der Yönetim Başkan Yardımcısı Necdet Gümüş veüyeleri, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkan Vekili Hüseyin Aslanoğlu,Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) adına Necdet Sevim ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“AKSARAY'DAKİ SALDIRIYI KINIYORUZ”

Açıklamasına geçtiğimiz günlerde otizmli çocuklara yönelik Aksaray’da yapılan psikolojik saldırıyı kınadıklarını belirterek başlayan Kılıçaslan; “Bugün Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 20 Kasım Çocuk hakları günüdür. Eğitim otizmli bireylerin de en büyük hakkıdır. Geçen günlerde Aksaray'da Otizmli çocuklara ve ailelerine yönelik yapılan psikolojik saldırı ülke genelinde bayağı bir yankı buldu. Bilinmesi gerekir ki bu durum sadece Aksaray'da yaşanan bir olay değildir. Ülke genelinde bu ve benzeri talihsiz olayları otizmli çocuklar ve aileleri olarak çok sık yaşıyoruz. Burada toplanmamızın amacı da hiçbir kurum ve kuruluşu rencide etmek değildir.Amacımız çocuklarımızın sesi olmak, yaşadığımız sıkıntıları dile getirmektir. Otizmli çocuklara sahip aileler olarak sesimizi duyurmak ve ‘Biz de varız” dedirtmektir” dedi.

“AİLELER KENDİ HALİNE TERK EDİLMİŞ”

Anayasada; “Kimse Eğitim Hakkından Mahrum Bırakılamaz” maddesine değinen Kılıçaslan; “Şunu unutmayalım ki otizmli çocuklar ancak eğitim ile topluma kazandırılabilir. Ülke genelinde birçok aile eğitim konusunda maddi manevi yaşadığı zorluklarla kendi haline terk ediliyor. Çocuklarımıza verilen ders saatlerinin yetersizliğiçocuklarımızda ciddi gerilemelere sebep oluyor. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını önemle arz ediyoruz. Bu eğitim yetersizliğinden dolayı çocuklarımız gerileme durumu yaşıyor. İşin ehli olan öğretmenlere kadroda yer verilmesini ivedilikle talep ediyoruz. Ayrıca çalışan bazı ailelerin çocuklarının yanında gönderdiği gölge öğretmenin devlet destekli olmasını talep ediyoruz.Çoğu okuldakiöğretmen sınıfa bile kabul etmiyor. Bu konuda da büyük sorunlar yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“BAKIMEVLERİNİN SAYISI YETERSİZ”

Son olarak 18 yaş üstü otizmli bireylerin ailelerinin sorunlarının halen devam ettiğini ifade eden Kılıçaslan; “Ayrıca devlet okullarında özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin birçoğunun teneffüslerde dahi dışarı çıkarılmadığı, okulun sosyal aktivitelerinde genel gelişim gösteren çocuklarla bir araya getirilmediği de çok vahim bir durumdur. Oysa ki bu çocukların sosyalleşme problemleri olduğundan almaları gereken eğitim de o yönde ilerlemelidir. Eğitim süreçlerini sıkıntıyla tamamlamış ama hâlâ sorunları bitmemiş, 18 yaş üstü otizmli bireylere sahip ailelerin devam eden sorunları var. Bakım evlerinin sayısının yetersizliği de ciddi sorunlarımız arasındadır.Yaşarken bana bir şey olursa ne olacak sorusunu her gün sorduğumuz zorlu sürecin bir nebze rahatlığa kavuşması devlet sayesinde çözüme ulaşacaktır. Genel gelişim gösteren çocuk ve özel gereksinimleri olan çocuk vardır. Bütün çocuklar bizimdir özeldir, devlet ve aileler olarak yarınlarımıza vicdanlı iyi bireyler bırakmak hepimizin görevidir.Bu görev ışığında unutmayınız ki. Biz varız ve bizi hiçbir yerde öteki yapmayın” dedi.