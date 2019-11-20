Sedaş, yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak mahalleleri açıkladı. Buna göre, 23.11.2019 tarihinde Gölcük'te saat 09:00 ile 17:00 arasında Ayvaz Pınar Mahallesi, Lütfiye Köyü, Selimiye Köyü, Sofular Köyü, Yukarı Köyü, İhsaniye Köyü ve Şirinköy Mahallesi'ne elektrik verilmeyecek.Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasından bilgi alınabiliyor.
Bugün 15:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:09 TSİ
O mahallelerde elektrik kesilecek
Sedaş, planlı elektrik kesintileri kapsamında elektrik verilmeyecek mahalleleri açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz