O mahallelerde elektrik kesilecek

Sedaş, yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak mahalleleri açıkladı. Buna göre, 23.11.2019 tarihinde Gölcük'te saat 09:00 ile 17:00 arasında Ayvaz Pınar Mahallesi, Lütfiye Köyü, Selimiye Köyü, Sofular Köyü, Yukarı Köyü, İhsaniye Köyü ve Şirinköy Mahallesi'ne elektrik verilmeyecek.Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasından bilgi alınabiliyor.