Dilovası’na 45 milyon bedelli kimyasal depolama tankları!

Kanserle ilgili olarak sık sık gündeme gelen Dilovası’nda, ilçede faaliyet gösteren Altıntel Liman ve Terminal İşletmeleri tarafından 20 Adet Petrol ve Petrol Türevi Sıvı Kimyasal Madde Depolama Tankı İlavesi Projesi (23 bin 500 metreküp) için Kocaeli Valiliği Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) sürecinin başladığını duyurdu. 45 milyon TL bedelli proje ile ilgili de birçok ayrıntı ortaya çıktı.

“EN UYGUN YÖNTEMDİR”

Söz konusu depolama tesisi ile ilgili olarak başvuru dosyasında, “Depolama tesisi, bölgedeki kimya ve petrol türevi ürünleri, hammadde veya yakıt olarak kullanacak sanayi tesisleri için hizmet vererek bir antrepo özelliği taşımaktadır. Firma üçüncü şahısların kullanacağı Petrol ve Petrol Türevi Ürünlerin yurt dışından temin etmek suretiyle depolama tanklarına geçici olarak depolanması işini yapmaktadır. Gemiler ile yüksek tonajlarda gelen Petrol ve Petrol Türevi Ürünlerin gemiden boşaltıp üretim yapılan fabrikalara ya da sair sarf ve sevkiyat noktalarına kısa sürede götürülmesi mümkün olmadığı için yüksek depolama kapasitesine sahip depolar inşa edilmesi kaçınılmazdır. Bu ürünlerin, gemilerden tanklara alınması, bu tanklardan da ihtiyaca göre nakledilmesi en uygun yöntemdir” ifadeleri yer aldı.

“YERALTI SUYUNA ULAŞMASINA İZİN VERMEYİN”

Ayrıca tesiste inşaat aşamasında 100 kişinin çalıştırmasının planlandığı projenin ise 1 yılda tamamlanması beklendiği bildirildi. Tamamlanmasının ardından ise 10 kişiye istihdam sağlayacağı da belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ÇED görüşü ile nazım İmar Planı ve plan hükümleri doğrultusunda uygun görüldüğünü belirtti. Ayrıca belediye, uygulamaya yönelik bir işlem başlatılmadan ilgili birimden “Yer seçim ve Tesis Kurma İzni” alınması gerektiğini belirtti. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun olarak düzenlenen “Güvenlik Bilgi Formu”nda şirkete ‘Sulandırılmamış ya da büyük miktarlardaki ürünün yeraltı suyuna, sulara ve kanalizasyona ulaşmasına izin vermeyin’ uyarısında bulunuldu.

ÇED 5 ARALIK’TA

ÇED Başvuru Dosyası halkın görüşüne açıldı. Projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 5 Aralık tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek. ÇED başvuru dosyasını incelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında bakanlığa veya valiliğe görüş bildirebilecekler.