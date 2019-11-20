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Erdoğan'ın 'Genel Başkan ol' dediği CHP'li kim?

Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "CHP’den önemli bir isim Erdoğan'la Saray'da görüştü" şeklindeki iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce, "Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır" dedi.

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Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP’den bir ismin Saray’a gittiğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan’ın o ismin CHP’nin başına geçmesini istediğini öne sürdü. Söz konusu kaynağın, Erdoğan'ın CHP'li isme, “Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir” dediğini ve "Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!" şeklinde sözler söylediğini aktaran Turan, kaynağının isim de verdiğini ancak o CHP'li ismi aradığını ve ulaşamadığı için isim açıklamayacağını ifade etti.

"TURAN AÇIKMALI"

CHP'li Muharrem İnce, Turan'ın yazısı üzerine kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı. İnce, Saray'ın CHP'ye müdahale edemeyeceğini söyleyerek "CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP’ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır" ifadelerini kullandı. 

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