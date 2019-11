Amazon.com.tr’den Cuma'ya özel indirim fırsatları

Amazon.com.tr, 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yedi gün boyunca sürecek ve tüketicilere binlerce lira tasarruf etme olanağı sunan şimdiye kadarki en büyük Beklenen Cuma kampanyasına hazırlanıyor. Tüketicileri uygun fiyatlı birçok hediye seçeneğiyle buluşturacak Beklenen Cuma kampanyasında, popüler ürünlerde hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri de sunulacak. Geçtiğimiz yıl tüketicilere yılın belirli dönemlerinde en fazla ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri cazip fiyatlarla sunma amacıyla Türkiye pazarına giren Amazon.com.tr, açıldığı günden bu yana milyonlarca ürün satışına imza attı. Amazon.com.tr’nin ikinci Beklenen Cuma indirimleri, daha büyük indirimler sunmaya hazırlanıyor.

"GÜNÜN FIRSATLARI"

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott konuyla ilgili “Tüketicilerimiz için yılın bu zamanında tasarruf etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İndirim döneminde Türkiye’deki müşterilerimizi ikinci Beklenen Cuma indirim kampanyamızla buluşturacağımız için çok heyecanlıyız. 7 gün sürecek indirim kampanyası boyunca her gün farklı ürünlerde yüzde 70’e varan indirimler sunacağız. Müşterilerimiz, oldukça geniş kapsamdaki çeşitli ürünlere cazip fiyatlarla ulaşacak ve ihtiyaçları olan her şeyi şimdiden depolama fırsatı yakalayacak” dedi. Tüketicilere binlerce üründe fırsatlar sunacak Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma indirimleri 26 Kasım Salı saat 00:01’den 2 Aralık Pazartesi saat 23:59’a kadar devam edecek. Kampanya boyunca her gün “Günün Fırsatları” tüketicilerle kampanya sayfasında uygun fiyatlarla buluşacak ve indirimler gün geçtikçe büyüyecek. Beklenen Cuma haftası boyunca tüketiciler, alışveriş deneyimlerini daha pratik ve eğlenceli hale getirecek özellik ve servislerle de karşılaşacak. Amazon; Türk KOBİ’lerinin büyümesi ve güçlenmesine olanak tanıyan yatırımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk KOBİ’lerin ABD de dahil artık 180’den fazla ülkede satış yapabilmesine imkan sağladıklarını belirten Amazon, yılın en büyük fırsat dönemi öncesinde KOBİ’lerin yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde de yüzlerce fırsat ürününü sunmaya hazırlandığını belirtti.

"TÜRK KOBİLERİ İÇİN FIRSAT"

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, “‘Dünyaya Sat’ servisimiz Türk KOBİ’lere Amazon’un gelişmiş teknolojisini, birinci sınıf lojistik altyapısını ve müşteri hizmetlerindeki uzmanlığını kullanarak işletmelerini büyütme olanağı sağlıyor. Bu, Türk KOBİ’lerinin işletmelerini büyütmeleri ve ürünlerini dünya genelinde tanıtmaları adına büyük bir fırsat,” diye konuştu.