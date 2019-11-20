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Kocaeli'den kaç firma o listeye girdi?

Türkiye'nin 2018 vergisi rekortmenleri açıklandı. İlimizden listeye sadece Tüpraş girebildi

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Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı.  Kocaeli’den listeye ise sadece TÜPRAŞ girdi. 24. sırada yer alan TÜPRAŞ, 208 milyon 15 bin 437 lira 11 kuruş vergi, tahakkuk etti. 2017 yılında TÜPRAŞ tahakkuk etiği 463 milyon 198 bin 696 lira ile listenin 12. sırasında yer alıyordu. Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi adının açıklanmasını istemedi, 3. sırada 54 milyon 169 bin 333 lirayla Rahmi Koç yer aldı.

BANKALAR ZİRVEDE

Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı. Listedeki 70 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 73 milyon 101 bin 60,31 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 27'si ise isminin açıklanmasını istemedi. Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:

1 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI AŞ 10.610.547.065,28

2 T.C.ZİRAAT BANKASI AŞ 2.439.822.266,92

3 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ 1.584.998.626,64

4 TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ  1.301.239.300,62

5 TÜRKİYE PETROLLERİ AO  1.266.648.883,03

6 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK AŞ  1.174.689.183,54

7 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.TAŞ 966.350.079,45

8 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO 940.253.159,58

9 YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ 754.005.586,72

10 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 694.492.251,82

Bugün 16:17 TSİ - Ekonomi

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