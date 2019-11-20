Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan

Önceki gün basın toplantısı yaparak, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik eleştirilerini yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyelerin borçlarıyla ilgili Yuvacık Barajı’nın oluşturduğu yükü işaret etmişti. Büyükakın’ın sözlerinin ardından gazetemizi ziyaret eden, barajın yapıldığı dönemin belediye başkanı Sefa Sirmen, Büyükakın’a çağrı yaparak, “İki de bir aynı konuyu ısıtıp, ısıtıp gündeme getirmek onlara bir şey kazandırmaz. Gelsin istediği yerde, istediği gazeteciler önünde bu konuyu tartışalım. Bu mesele de artık kapansın” dedi.

“YUVACI BARAJI GELİRİNDEN, BİR LİRA ÖDEMEDİLER”

Aynı meselenin sürekli dile getirilmesinden bıktığını belirten Sirmen, “Yuvacık Barajı bu kentin hayat kaynağı. Isıtıp, ısıtıp yeniden öne sürmenin ne anlamı var? Yuvacık Barajı olmasa, Kocaeli de olmaz zaten. Yuvacık Barajı 1963 yılında başlamış, ben 1989 yılında belediye başkanı olduğumda sadece temel atılmıştı. Biz Yuvacık Barajı’nı 30 ayda bitirdik. Parasız, maaş ödeme zorluğu içinde olan bir belediye, 30 ayda yaptı bu barajı. O günden bugüne 20 senedir barajın gelirlerinden bir tek kuruş borç ödenmedi. Hep belediye kendi hizmetlerinde kullandı. Yuvacık Barajı gelirinden, alınan krediye bir lira borç ödenmedi. Ne benim zamanımda, ne de benden sonra…

“UCUZA YAPAN VARDI DA BİZ Mİ ENGEL OLDUK?”

Borç, Hazine gelirlerindeki paylarından belli oranlarda kesintiler yaparak ödenmeye çalıştı. Borç uzadı da uzadı. 1 katrilyon bütçe yapıyorsun Yuvacık Barajı’na. Para ödemiyorsun. Hepsini kendi paran gibi kullanıyorsun. Yuvacık Barajı’nı ucuza yapan vardı da engel mi olduk biz? Nasıl kazık oluyor yani? Türkiye’nin en sağlıklı suyunu veriyor. Türkiye’de başka musluktan akan sağlıklı su yok. Ben bile hala suyu musluktan içiyorum. En kaliteli su çünkü o. Bizim arıtma sisteminin Türkiye’de ikincisi yok. İller Bankası Genel Müdürü geldi, gezdi ve hayran kaldı. ‘Böyle bir şey yok’ diyor. Bir sürü arıtma tesisi yapmış biri olan Seyhan Bağı söylüyor bunu. 20 senedir Yuvacık Barajı’nın doğal kaynaklarını zenginleştirmek için ne yaptın sen? Hiçbir şey yapmadın” dedi.

“SEN NE YAPTIN DA, NEYİ TARTIŞIYORSUN?”

Aynı konunun sürekli dile getirilmesinin onlara bir faydasının olmayacağını belirten Sirmen, “Sen 22 milyar dolar para harcadın. Çiçek, böcekten başkan ne yaptın Kocaelil’de? Gelsinler Yuvacık Barajı’nı televizyonda, basının huzurunda tartışalım. Öyle laf söylemekle bu iş kapanmaz. 25 sene evvel yapılan projeleri tartışıyorsun. Ne yaptın da neyi tartışıyorsun? Daha 10 senedir çöp fabrikasının yerini tespit edemedin sen. Bizim zamanımızda yapılan İZAYDAŞ Türkiye’de tek. İkincisi yok. İZGAZ’ı 100 milyon dolara yaptık, 600 milyon dolara siz sattınız. Her ay para sağan makineydi.

“MEDYA ÖNÜNDE TARTIŞALIM”

Parayı ne yaptın? Harcadın. Borç bile ödemedin. O 600 milyon doları Hazine’ye mi verdin? Verseydin zaten borç kalmazdı. Hala Yuvacık Barajı’nı kötülemek, kendilerine bir şey kazandırmaz. Kendileri köprünün, şehir hastanelerinin hesabını versinler. Millete attıkları en büyük kazık o. Sayın Başkan gelsin istediği gazetede, televizyonda ya da istediği gazetecilerin önünde bu işi tartışalım. Bu iş de kapansın gitsin artık” ifadelerini kullandı.